Медведев, Джокович, Рублёв и Кирьос попали в ежегодную подборку сломанных ракеток

Официальный канал Tennis TV на YouTube опубликовал нарезку эпизодов из завершающегося сезона, в котором теннисисты, оставаясь недовольными своими действиями, разбивают ракетку. В подборку попали в том числе и российские игроки: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.



Также в ролик попали эпизоды с участием серба Новака Джоковича, австралийца Ника Кирьоса, болгара Григора Димитрова, итальянца Фабио Фоньини, представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа и других.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, Даниил Медведев завершил сезон лидером по реализации брейк-пойнтов. Андрей Рублёв попал по данному показателю в десятку лучших теннисистов года.