Лопес: совет Алькарасу? Я не могу давать ему советы, ведь он лучше меня в этом возрасте

40-летний испанский теннисист Фелисьяно Лопес высоко оценил профессионализм 18-летнего соотечественника Карлоса Алькараса.
«Алькараса делают особенным много вещей, я вообще не видел много таких игроков, как он. Взять хотя бы его поведение — 18-летний парень ведет себя вне корта ровно так, как и в его пределах. Безусловно, Карлос намного лучше меня в этом же возрасте, поэтому и особых советов я дать ему не могу», — цитирует Лопеса журналист Лоренцо Эрколи на своей странице в «Твиттере».
В текущем сезоне Алькарас поднялся на 32-ю строчку в рейтинге ATP, тогда как в январе он был за пределами топ-150. Юный испанец дошёл до четвертьфинала US Open – 2021, а также завоевал титул на турнире в Умаге (Хорватия) и выиграл молодёжный Итоговый турнир АТР в Милане (Италия).
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