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«С какого бодуна мы попали на Эквадор?» Камельзон раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса

«С какого бодуна мы попали на Эквадор?» Камельзон раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса
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Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон раскритиковал новый формат Кубка Дэвиса. Напомним, сборная России попала в одну группу с Испанией и Эквадором.

«Старая система – лучшая. Я бы ни за что её не менял. Это всегда было супер, переполненные трибуны. Новый формат мне не нравится, но не я хозяин, это просто моё мнение. Формат – расплывчатый, не имеет нужной концентрации.

Сейчас массово пробуют новые системы, Кубок Федерации обозвали Кубком Билли Джин Кинг. Федерер, например, делает свои турниры, но не называет их своим именем.

Если возвращаться к формату Кубка Дэвиса, не особо понятно, как делались группы. С какого бодуна мы попали на Эквадор? Есть же разница, играть с испанцами и эквадорцами. Это ещё нужно сказать спасибо, что не будет Надаля. А вдруг он проснётся, возьмёт ракетку и пойдёт играть? Чего делать будем?» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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