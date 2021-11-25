Президент МОК Томас Бах высказался о видеозвонке с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который провёл видеозвонок с китайской теннисисткой Пэн Шуай, прокомментировал беседу со спортсменкой. Напомним, Пэн Шуай на время исчезла после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Вы знаете, что весь мир был обеспокоен её безопасностью и благополучием, включая МОК. Вот почему мы искали с ней контакта с того момента, как возникла эта проблема. Она заверила нас, что с ней всё в порядке, но по понятным причинам хочет, чтобы её конфиденциальность уважали. Мы предложили ей поддержку и дальнейшие беседы.

Мы также предложили ей встретиться, когда приедем в январе. Этот видеозвонок и эта 30-минутная беседа произвели позитивное впечатление. Мы все можем сделать вывод, что она в безопасности и здорова. Но мы будем поддерживать связь. И поэтому мы предложили провести встречу в январе, когда мы приедем в Пекин. Она рассказывала нам, что была со своей семьёй и друзьями и хочет заниматься своим любимым видом спорта — теннисом.

Я понимаю, в мире хотели знать, что она в целости и сохранности. Это мы и увидели на видеоконференции в прямом эфире», — приводятся слова Баха на сайте Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

