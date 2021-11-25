Финальная часть Кубка Дэвиса переедет в Абу-Даби. Игроки выразили недовольство

В 2022 году финальная часть Кубка Дэвиса пройдёт в Абу-Даби. Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что матчи будут проходить на нескольких кортах, а весь турнир продлится 12 дней. Игроки выразили недовольство таким решением, поскольку они не хотят посещать Ближний Восток в конце года.
В 2021 году групповой этап Кубка Дэвиса пройдёт в Турине, Инсбруке и Мадриде. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
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