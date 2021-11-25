Расписание первого игрового дня Кубка Дэвиса — 2021

Сегодня, 25 ноября, стартует очередной розыгрыш Кубка Дэвиса. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание первого игрового дня турнира.

Инсбрук (Австрия), группа C

Франция — Чехия (начало — не ранее 18:00 мск)

Мадрид (Испания), группа B

Канада — Швеция (начало — не ранее 18:00 мск)

Турин (Италия), группа D

Хорватия — Австралия (начало — не ранее 18:00 мск)

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

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