Тарпищев: один из игроков сборной готов к Кубку Дэвиса лучше остальных. Не скажу кто

Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал о готовности команды к финальной стадии командного турнира.



«Про готовность пока говорить рано, идёт процесс. На данный момент один игрок готов лучше остальных, не буду говорить, кто именно. К нам только-только присоединился Даниил Медведев. Ребята уставшие, после изнурительного сезона. Могу сказать, что немного перегружен Аслан Карацев. У Карена Хачанова не было какое-то время соревновательной практики.



Потому в эти дни наша задача – сделать так, чтобы все набрали форму. Уйти от психологической усталости. Прекрасно понимаем, что Эквадор надо обыгрывать со счетом 3:0, исходя из групповых раскладов, будем стараться играть на результат. Но говорить о стопроцентной готовности уже в первых матчах группового этапа не приходится, всё-таки, напомню, это конец сезона, усталость накопилась у всех», — цитирует Тарпищева официальный сайт ФТР.

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).

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