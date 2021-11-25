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Карреньо-Буста — про отсутствие Надаля на Кубке Дэвиса: я готов стать № 1 сборной Испании

Карреньо-Буста — про отсутствие Надаля на Кубке Дэвиса: я готов стать № 1 сборной Испании
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20-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста прокомментировал тот факт, что сборной Испании придётся защищать чемпионский титул Кубка Дэвиса без Рафаэля Надаля.

«Я не против быть первым номером сборной, но предпочитаю быть вторым. Особенно, если с нами Роберто Баутиста-Агут или Рафа Надаль. Сейчас мы должны думать только о следующих матчах против Эквадора и России. Знаю, что сейчас, возможно, у нас будут более сложные матчи, чем ранее, но в целом я готов быть испанским № 1», — передаёт слова Карреньо-Бусты Eurosport.

Напомним, соперниками сборной Испании по групповому этапу соревнований станут команды Эквадора и России.

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