Карреньо-Буста — про отсутствие Надаля на Кубке Дэвиса: я готов стать № 1 сборной Испании
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20-я ракетка мира Пабло Карреньо-Буста прокомментировал тот факт, что сборной Испании придётся защищать чемпионский титул Кубка Дэвиса без Рафаэля Надаля.
«Я не против быть первым номером сборной, но предпочитаю быть вторым. Особенно, если с нами Роберто Баутиста-Агут или Рафа Надаль. Сейчас мы должны думать только о следующих матчах против Эквадора и России. Знаю, что сейчас, возможно, у нас будут более сложные матчи, чем ранее, но в целом я готов быть испанским № 1», — передаёт слова Карреньо-Бусты Eurosport.
Напомним, соперниками сборной Испании по групповому этапу соревнований станут команды Эквадора и России.
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