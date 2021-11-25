Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов — в голосовании ATP за самого любимого теннисиста

Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов — в голосовании ATP за самого любимого теннисиста
Комментарии

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов участвуют в голосовании ATP за самого любимого теннисиста в одиночном разряде.

В голосовании ATP участвуют все теннисисты из одиночного разряда, начиная с первого номера рейтинга Новака Джоковича и заканчивая 102-й ракеткой мира Андреасом Сеппи. Также в список теннисистов включены Жо-Вильфрид Цонга, Жиль Симон, Филипп Кольшрайбер, Фернандо Вердаско и Янник Ханфман.

Параллельно проходит голосование за лучший тандем теннисистов. В нём участвует пара россиян Аслан Карацев / Андрей Рублёв. Отметим, Рублёв стал олимпийским чемпионом Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой. В финале они обыграли Аслана Карацева и Елену Веснину, которые получили серебро Олимпиады-2020.

Голосование пройдёт до 7 декабря. Отдать голос за своего любимого теннисиста можно по ссылке.

Даниил Медведев заменил нам всю «Большую тройку»! Мы должны молиться на этого парня Даниил Медведев заменил нам всю «Большую тройку»! Мы должны молиться на этого парня
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021