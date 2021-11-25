Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов — в голосовании ATP за самого любимого теннисиста

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов участвуют в голосовании ATP за самого любимого теннисиста в одиночном разряде.

В голосовании ATP участвуют все теннисисты из одиночного разряда, начиная с первого номера рейтинга Новака Джоковича и заканчивая 102-й ракеткой мира Андреасом Сеппи. Также в список теннисистов включены Жо-Вильфрид Цонга, Жиль Симон, Филипп Кольшрайбер, Фернандо Вердаско и Янник Ханфман.

Параллельно проходит голосование за лучший тандем теннисистов. В нём участвует пара россиян Аслан Карацев / Андрей Рублёв. Отметим, Рублёв стал олимпийским чемпионом Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой. В финале они обыграли Аслана Карацева и Елену Веснину, которые получили серебро Олимпиады-2020.

Голосование пройдёт до 7 декабря. Отдать голос за своего любимого теннисиста можно по ссылке.