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Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют выставочный матч в Мехико

Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют выставочный матч в Мехико
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В Мехико 21 марта 2022 года пройдёт выставочный матч второй ракетки мира Даниила Медведева и пятого номера рейтинга Андрея Рублева. Об этом сообщает телеграм-канал «Элита Тенниса».

Напомним, теннисисты участвуют в голосовании ATP за самого любимого теннисиста в одиночном разряде.

Отметим, Даниил Медведев в текущем сезоне стал обладателем «Шлема». Россиянин стал первым на Открытом чемпионате США, обыграв в финале первого номера рейтинга Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4). За 2021 год Медведев поднялся с четвёртого на второе место рейтинга ATP.

Андрей Рублёв стал олимпийским чемпионом Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой. В финале они обыграли Аслана Карацева и Елену Веснину. За 2021 год Рублёв поднялся с восьмой на пятую позицию рейтинга ATP.

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