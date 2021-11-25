Какое место займёт сборная России в группе A Кубка Дэвиса? Cоперники — Эквадор и Испания

В субботу, 27 ноября, Россия сыграет свой первый матч на текущем Кубке Дэвиса. Вторая ракетка мира Даниил Медведев сразится с представителем Эквадора Эмилио Гомесом. Ещё одним соперником сборной России по группе A станет команда Испании.

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Напомним, действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

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