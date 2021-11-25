Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Член сборной Испании по теннису сдал положительный тест на ковид во время Кубка Дэвиса

Член сборной Испании по теннису сдал положительный тест на ковид во время Кубка Дэвиса
Комментарии

Неназванный член сборной Испании по теннису сдал положительный тест на коронавирус на Кубке Дэвиса. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт турнира.

Заявление доступно в официальном твиттер-аккаунте Кубка Дэвиса.

«Член испанской команды Кубка Дэвиса сдал положительный результат на Covid-19 во время финальной стадии Кубка Дэвиса в Мадриде. После получения этой информации ковид-протокол был введён в действие в координации с медицинскими сотрудниками. Член сборной останется в изоляции под наблюдением руководителя медицинской службы. Остальные члены испанской команды прошли новый ПЦР-тест сегодня днём», — говорится в заявлении.

Напомним, в состав сборной Испании вошли Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас, Карлос Алькарас Гарфия, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Какое место займёт сборная России в группе A Кубка Дэвиса? Cоперники — Эквадор и Испания
В Мадрид за «Серебряной салатницей»! 10 причин следить за Кубком Дэвиса — 2021 В Мадрид за «Серебряной салатницей»! 10 причин следить за Кубком Дэвиса — 2021
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021