Член сборной Испании по теннису сдал положительный тест на ковид во время Кубка Дэвиса

Неназванный член сборной Испании по теннису сдал положительный тест на коронавирус на Кубке Дэвиса. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт турнира.

Заявление доступно в официальном твиттер-аккаунте Кубка Дэвиса.

«Член испанской команды Кубка Дэвиса сдал положительный результат на Covid-19 во время финальной стадии Кубка Дэвиса в Мадриде. После получения этой информации ковид-протокол был введён в действие в координации с медицинскими сотрудниками. Член сборной останется в изоляции под наблюдением руководителя медицинской службы. Остальные члены испанской команды прошли новый ПЦР-тест сегодня днём», — говорится в заявлении.

Напомним, в состав сборной Испании вошли Пабло Карреньо-Буста, Альберт Рамос-Виньолас, Карлос Алькарас Гарфия, Фелисиано Лопес и Марсель Гранольерс.

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