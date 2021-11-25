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Испанец Карлос Алькарас заразился коронавирусом и не сыграет на Кубке Дэвиса

Испанец Карлос Алькарас заразился коронавирусом и не сыграет на Кубке Дэвиса
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32-я ракетка мира и член сборной Испании на Кубкэ Дэвиса Карлос Алькарас Гарфия заразился коронавирусом и пропустит турнир. Соперником испанцев по группе является Россия и Эквадор.

«Всем привет, я хочу сообщить о том, что у меня положительный результат теста на Covid-19. Это помешает мне сыграть на Кубке Дэвиса, о котором я так думал.

В субботу, когда мы впервые встретились с командой, у меня был отрицательный ПЦР-тест, каждые два дня я сдавал анализы на антигены, они все были отрицательными.

Мне грустно из-за того, что я пропускаю такой важный и особенный турнир для меня. Я был очень рад возможности играть и представлять свою страну здесь, в Мадриде, перед своими зрителями, но иногда всё происходит не так, как ты хочешь, и это нужно преодолеть.

На данный момент я чувствую себя очень хорошо, с очень лёгкими симптомами, и мы посмотрим, как болезнь будет прогрессировать. Большой удачи всей команде, которую я буду подбадривать, смотря игры по телевизору. Спасибо всем вам за вашу поддержку», — написал Алькарас у себя в «инстаграме».

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

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