Андрей Чесноков: такой формат Кубка Дэвиса может собрать лучших игроков

Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков поделился мнением о формате турнира.

«Насчёт сегодняшнего Кубка Дэвиса, когда всё идёт в одну-полторы недели – это где-то неплохо. Потому что раньше один матч Кубка Дэвиса был в феврале, другой – в апреле, потом в мае-июле, в сентябре. Это сбивало игроков. У них и так достаточно насыщенный календарь, и им было сложно переключаться. Представляете, идёт, скажем, сезон на земле, и вдруг нужно лететь чёрти куда играть на траве или на досках, где-то в зале. Это было просто чудовищно. Может быть, сейчас достаточно правильный формат. Вначале я был против, но ведь получается, что лучшие игроки не выступали, потому что понимали, что это ломает их календарь. А сейчас я думаю, что, наоборот, такой формат может собрать лучших игроков и дать свой престиж этому турниру. Это достаточно интересно»», — сказал Чесноков корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, в составе сборной России на Кубок Дэвиса — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитан команды — Шамиль Тарпищев.

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