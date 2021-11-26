Анастасия Павлюченкова оценила шансы сборной России выиграть Кубок Дэвиса

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась мнением о шансах национальной команды одержать победу на Кубке Дэвиса.

«Грех не следить за мужским теннисом! Конечно, слежу и за нашими ребятами тоже. Врать не буду, все матчи не смотрю, но делаю это, когда есть возможность. В Мадрид поддерживать ребят я не полечу, но буду следить.

Думаю, у них огромные шансы на победу. В последний раз Андрей и Карен (Рублёв и Хачанов. — Прим. «Чемпионата») бились вдвоём практически за всех — сейчас такая армия. Все мегакрутые сами по себе, в начале года выиграли ATP Cup в Австралии. Шансы очень хорошие, но из-за того, что конец года, надо будет смотреть, кто в каком физическом состоянии будет», — приводит слова Павлюченковой ТАСС.

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