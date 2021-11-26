Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Расписание второго игрового дня Кубка Дэвиса — 2021

Расписание второго игрового дня Кубка Дэвиса — 2021
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, состоится второй соревновательный день Кубка Дэвиса. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание встреч.

Инсбрук (Австрия), группа F
Сербия — Австрия (начало — не ранее 18:00 мск)

Мадрид (Испания), группа A
Испания — Эквадор (начало — не ранее 18:00 мск)

Турин (Италия), группа E
США — Италия (начало — не ранее 18:00 мск)

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Наследник Надаля не сыграет за Испанию! Огромный удар по сопернику России на Кубке Дэвиса Наследник Надаля не сыграет за Испанию! Огромный удар по сопернику России на Кубке Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021