Расписание второго игрового дня Кубка Дэвиса — 2021

Сегодня, 26 ноября, состоится второй соревновательный день Кубка Дэвиса. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание встреч.
Инсбрук (Австрия), группа F
Сербия — Австрия (начало — не ранее 18:00 мск)
Мадрид (Испания), группа A
Испания — Эквадор (начало — не ранее 18:00 мск)
Турин (Италия), группа E
США — Италия (начало — не ранее 18:00 мск)
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
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