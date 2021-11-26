«Победа на ТБШ и попадание в топ-10». Павлюченкова рассказала о целях на будущее

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась целями на ближайшее будущее.



«Финал есть, хочется выиграть один из турниров «Большого шлема» — это мечта! Войти в топ-10 и пытаться залезть выше и выше. 11-я строчка есть — хочется выше», — приводит слова Павлюченковой ТАСС.



В 2021 году 30-летняя россиянка провела 45 матчей в одиночном разряде, в которых одержала 26 побед. В её активе финал Открытого чемпионата Франции и золотая олимпийская медаль, которую она завоевала в паре с Андреем Рублёвым. Сезон Анастасия завершила в ранге 11-й ракетки мира.



Ранее теннисистка рассказала, как ревела в раздевалке, а Мария Шарапова её утешила. Также уроженка Самары оценила шансы сборной России выиграть Кубок Дэвиса.