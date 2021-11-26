Заражение Алькараса не помешает Испании сыграть на Кубке Дэвиса

Положительный тест на коронавирус, который сдал Карлос Алькарас, не помешает сборной Испании в привычном графике сыграть на Кубке Дэвиса. Об этом сообщает TVE со ссылкой на врача команды Анхеля Руиса Которро.



По словам специалиста, положительный тест Алькараса оказался единственным во всей команде. Каждый член сборной был самоизолирован вплоть до получения результатов собственных анализов. Других случаев заражения обнаружено не было. Что касается самого 18-летнего Алькараса, то он чувствует себя хорошо.



Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).



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