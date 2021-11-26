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Директор Australian Open: мы ожидаем Джоковича на турнире

Директор Australian Open: мы ожидаем Джоковича на турнире
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Директор Australian Open Крейг Тили прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который может пропустить турнир. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. На Открытый чемпионат Австралии пустят только привитых теннисистов.

«Мы ожидаем участия Новака в соревнованиях. Очевидно, что было много спекуляций по поводу его вакцинирования, но сейчас я могу сказать, что почти все игроки привиты.

Новак всегда говорил, что для него это личное дело, но это турнир, в котором он всегда добивался больших успехов и который позволит ему отлично начать сезон. Поэтому да, мы надеемся на его приезд.

У нас не будет ограничений по количеству зрителей, и мы сможем принимать гостей со всей Австралии — впереди великолепный турнир», — цитирует Тили Tennis World USA.

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