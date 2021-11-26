Виландер — о новом тренере Радукану: кажется, он мало чем сможет помочь Эмме

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер не оценил решение британки Эммы Радукану сменить тренера. С нового сезона с чемпионкой US Open — 2021 будет работать Торбен Бельц.



«Не стоит забывать, что некоторое время назад мы все даже не знали, какой теннисисткой является Эмма. Молодым игрокам нужно играть так, как хотят они, им нужно выяснить, насколько они хороши, и им нужно как можно дольше держаться на этой волне молодости и уверенности. И лишь потом нужно задумываться о найме тренера, который помогал другим игрокам становиться чемпионками мэйджоров и так далее.



Как мы могли наблюдать в Ньй-Йорке, Радукану и без Бельца знает, как выиграть турнир «Большого шлема». Я не говорю, что Торбен Бельц плохой тренер. Он долгое время тренировал Кербер и, очевидно, помог ей выиграть ТБШ, однако Анжелика всё равно лучше знала, как пользоваться его советами.



Радукану необходимо вырасти как теннисистке. Все мы наблюдали пример Саши Зверева, которому совершенно не помогло сотрудничество с Иваном Лендлом. Суперзвёздные тренеры мало чем могут помочь 18-летним игрокам», — цитирует Виландера Tennis World USA.