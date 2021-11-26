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«У меня есть титул, которого нет у тебя». Мугуруса предложила Надалю обменяться трофеями

«У меня есть титул, которого нет у тебя». Мугуруса предложила Надалю обменяться трофеями
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась планами на концовку профессиональной карьеры.

«Победа на Итоговом? Да, это особенный турнир, в котором участвуют восемь лучших теннисисток года. На нём каждый матч похож на финал «Большого шлема». Пусть даже турнир и менее статусный, нежили любой из четырёх мэйджоров.

Моя теперешняя цель – оформить карьерный «Большой шлем». Сейчас мне не хватает двух трофеев (Australian Open и US Open – Прим. «Чемпионата».). Рафа, поделись со мной чем-нибудь, у тебя уже целых 20 ТБШ. Зато у меня теперь есть титул, которого нет у тебя», — в шутливой форме сказала Мугуруса COPE.

Напомним, Надаль ни разу не выигрывал Итоговый турнир АТР. При этом уроженец Манакора является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

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