«У меня есть титул, которого нет у тебя». Мугуруса предложила Надалю обменяться трофеями

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась планами на концовку профессиональной карьеры.
«Победа на Итоговом? Да, это особенный турнир, в котором участвуют восемь лучших теннисисток года. На нём каждый матч похож на финал «Большого шлема». Пусть даже турнир и менее статусный, нежили любой из четырёх мэйджоров.
Моя теперешняя цель – оформить карьерный «Большой шлем». Сейчас мне не хватает двух трофеев (Australian Open и US Open – Прим. «Чемпионата».). Рафа, поделись со мной чем-нибудь, у тебя уже целых 20 ТБШ. Зато у меня теперь есть титул, которого нет у тебя», — в шутливой форме сказала Мугуруса COPE.
Напомним, Надаль ни разу не выигрывал Итоговый турнир АТР. При этом уроженец Манакора является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».
- 26 ноября 2021
-
17:20
-
17:03
-
13:59
-
13:59
-
11:37
-
10:31
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:47
-
09:15
-
09:09
-
04:35
-
00:37
-
00:12
- 25 ноября 2021
-
23:46
-
23:08
-
22:51
-
22:40
-
22:23
-
21:09
-
20:42
-
20:31
-
19:32
-
19:06
-
18:44
-
17:31
-
17:02
-
17:01
-
15:59
-
15:30
-
14:00
-
13:21
-
13:04
-
12:00