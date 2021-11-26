Медведев — о матче с Эквадором: каждый соперник важен и рейтинг не имеет значения

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о первом матче финальной стадии Кубка Дэвиса, в котором завтра, 27 ноября, россиянам предстоит встретиться не с самой сильной сборной Эквадора. Также в группе А выступает сборная Испании.

«Думаю, что каждый соперник важен и не имеет значения, какой рейтинг у теннисистов. Знаете, именно поэтому Кубок Дэвиса особенный турнир, что можно увидеть немало неожиданностей в течение сезона.

С лидером сборной Эквадора Эмилио Гомесом я несколько раз тренировался, так что если нам предстоит сыграть, мы оба будем знать, чего ожидать друг от друга. Каждый матч — это новый вызов. При этом ты играешь не только за себя, но и за страну, и нужно понять суть командной игры, чтобы успешно продвигаться дальше. На мой взгляд, это не зависит от того играешь ли ты с Эквадором или со сборной Сербии, ведомой Новаком Джоковичем, или с хозяевами из Испании. Нужно выиграть каждое очко в каждом поединке и только так можно завоевать трофей», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

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