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Джокович за час обыграл Новака в матче Кубка Дэвиса

Джокович за час обыграл Новака в матче Кубка Дэвиса
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович провёл свой стартовый матч на Кубке Дэвиса. Джокович одержал убедительную победу в матче с австрийцем Деннисом Новаком.

Встреча продолжалась ровно один час и закончилась со счётом 6:3, 6:2. Джокович выполнил три подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, являющийся 118-й ракеткой мира, сделал два эйса, также не допустил двойных ошибок и за весь матч не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.

Эта победа гарантировала Сербии победу над Австрией. Сербу ведут со счётом 2-0.

Сербия и Австрия попали в группу F. Также в этой группе выступает команда Германии. Лучшая команда из трёх гарантированно выйдет в плей-офф Кубка Дэвиса; также в следующий раунд пройдут 2 из 6 команд, занявших вторые места в своих группах.

Кубок Дэвиса 2021. Группа F
26 ноября 2021, пятница. 21:15 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Деннис Новак
Австрия
Деннис Новак
Д. Новак
Комментарии
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