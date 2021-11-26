Джокович за час обыграл Новака в матче Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович провёл свой стартовый матч на Кубке Дэвиса. Джокович одержал убедительную победу в матче с австрийцем Деннисом Новаком.
Встреча продолжалась ровно один час и закончилась со счётом 6:3, 6:2. Джокович выполнил три подачи навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник, являющийся 118-й ракеткой мира, сделал два эйса, также не допустил двойных ошибок и за весь матч не сумел заработать ни одного брейк-пойнта.
Эта победа гарантировала Сербии победу над Австрией. Сербу ведут со счётом 2-0.
Сербия и Австрия попали в группу F. Также в этой группе выступает команда Германии. Лучшая команда из трёх гарантированно выйдет в плей-офф Кубка Дэвиса; также в следующий раунд пройдут 2 из 6 команд, занявших вторые места в своих группах.
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