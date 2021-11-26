Сербия обыграла Австрию в матче Кубка Дэвиса
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Сборная Сербии стартовала с победы на Кубке Дэвиса. Сербы обыграли австрийцев со счётом 2:0.
Душан Лайович в трёх сетах переиграл Геральда Мельцера. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 42 минуты. А затем первая ракетка мира Новак Джокович уверенно расправился с Деннисом Новаком. Матч закончился со счётом 6:3, 6:2.
Сербия и Австрия попали в группу F. Также в этой группе выступает команда Германии. Лучшая команда из трёх выйдет в следующий раунд Кубка Дэвиса.
Сборная России выступает в группе А. Россияне попали в одну группу с командами Испании и Эквадора. Испанцы уже обыграли эквадорцев со счётом 2:0. Россия сыграет с Эквадором 27 ноября, а Испанией — 28-го.
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