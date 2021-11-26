Джокович установил новый рекорд Сербии, одержав 35-ю победу в Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австрийца Денниса Новака на Кубке Дэвиса в Инсбруке (Австрия). Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.
Джокович одержал 35-ю победу в карьере в Кубке Дэвиса в матчах одиночного разряда. Для этого ему потребовалось провести 42 матча. Теперь Новак является единоличным рекордсменом среди сербов по победам в Кубке Дэвиса. Он превзошёл рекорд легендарного Янко Типсаревича. У того 34 победы в 49 матчах.
Этот успех Джоковича принёс Сербии победу в матче с Австрией (2:0). Ранее Душан Лайович в трёх сетах переиграл Геральда Мельцера. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.
Сербия и Австрия попали в группу F. Также в этой группе выступает команда Германии. Лучшая команда из трёх выйдет в следующий раунд Кубка Дэвиса.
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