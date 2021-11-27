Испания всухую победила Эквадор на Кубке Дэвиса

30-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (20-е место рейтинга ATP) с 35-летним соотечественником Марселем Гранольерсом (312-е место рейтинга) одержали победу над 32-летним Гонсало Эскобаром (823-е место рейтинга) и 28-летним Диего Идальго (581-е место) из Эквадора в матче парного разряда.

Встреча завершилась победой испанцев в трёх сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Ранее испанец Филисиано Лопес победил Роберто Куираса (6:3, 6:3), а Пабло Карреньо-Буста сломил сопротивление Эмилио Гомес Гомеса (5:7, 6:3, 7:6).

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

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