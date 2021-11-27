Испания всухую победила Эквадор на Кубке Дэвиса

30-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (20-е место рейтинга ATP) с 35-летним соотечественником Марселем Гранольерсом (312-е место рейтинга) одержали победу над 32-летним Гонсало Эскобаром (823-е место рейтинга) и 28-летним Диего Идальго (581-е место) из Эквадора в матче парного разряда.
Встреча завершилась победой испанцев в трёх сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).
|1
|2
|3
|
|6 5
|1 7
|
|7 7
|0 2
Ранее испанец Филисиано Лопес победил Роберто Куираса (6:3, 6:3), а Пабло Карреньо-Буста сломил сопротивление Эмилио Гомес Гомеса (5:7, 6:3, 7:6).
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 27 ноября 2021
-
02:53
-
01:15
- 26 ноября 2021
-
23:34
-
23:24
-
22:56
-
18:26
-
17:20
-
17:03
-
13:59
-
13:59
-
11:37
-
10:31
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:47
-
09:15
-
09:09
-
04:35
-
00:37
-
00:12
- 25 ноября 2021
-
23:46
-
23:08
-
22:51
-
22:40
-
22:23
-
21:09
-
20:42
-
20:31
-
19:32
-
19:06
-
18:44
-
17:31
-
17:02
-
17:01