Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Испания всухую победила Эквадор на Кубке Дэвиса

Испания всухую победила Эквадор на Кубке Дэвиса
Комментарии

30-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (20-е место рейтинга ATP) с 35-летним соотечественником Марселем Гранольерсом (312-е место рейтинга) одержали победу над 32-летним Гонсало Эскобаром (823-е место рейтинга) и 28-летним Диего Идальго (581-е место) из Эквадора в матче парного разряда.

Встреча завершилась победой испанцев в трёх сетах – 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Кубок Дэвиса 2021. Группа A
26 ноября 2021, пятница. 23:20 МСК
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
П. Карреньо-Буста М. Гранольерс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 1 7
4 		7 7 0 2
         
Гонсало Эскобар
Эквадор
Гонсало Эскобар
Диего Идальго
Эквадор
Диего Идальго
Г. Эскобар Д. Идальго

Ранее испанец Филисиано Лопес победил Роберто Куираса (6:3, 6:3), а Пабло Карреньо-Буста сломил сопротивление Эмилио Гомес Гомеса (5:7, 6:3, 7:6).

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Наконец-то команда мечты в полном составе! Такую сборную России мы ждали 15 лет Наконец-то команда мечты в полном составе! Такую сборную России мы ждали 15 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021