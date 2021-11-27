С каким счётом завершится матч Россия — Эквадор на Кубке Дэвиса?

Сегодня, 27 ноября, российские теннисисты стартуют в финальной стадии Кубка Дэвиса – 2021. Турнир для россиян откроет вторая ракетка мира Даниил Медведев, он сразится с представителем Эквадора Эмилио Гомесом. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
Напомним, россияне попали в группу А, где также представлены команды Испании и Эквадора. Матчи проходят в Мадриде (Испания). Ранее испанцы со счётом 3:0 обыграли Эквадор.
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Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.
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