С каким счётом завершится матч Россия — Эквадор на Кубке Дэвиса?

Сегодня, 27 ноября, российские теннисисты стартуют в финальной стадии Кубка Дэвиса – 2021. Турнир для россиян откроет вторая ракетка мира Даниил Медведев, он сразится с представителем Эквадора Эмилио Гомесом. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

Напомним, россияне попали в группу А, где также представлены команды Испании и Эквадора. Матчи проходят в Мадриде (Испания). Ранее испанцы со счётом 3:0 обыграли Эквадор.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему: «С каким счётом завершится матч Россия — Эквадор на Кубке Дэвиса?»

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Испании, которая в 2019 году в составе Рафаэля Надаля, Роберто Баутиста-Агута, Пабло Карреньо-Бусты, Фелисьяно Лопеса и Марселя Гранольерса в финальной встрече оказалась сильнее сборной Канады. Российская сборная в том розыгрыше дошла до стадии полуфинала, однако тогда в команде отсутствовал Даниил Медведев.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.