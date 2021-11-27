Объявлены участники одиночных встреч матча Кубка Дэвиса Россия — Эквадор

Пресс-служба Кубка Дэвиса опубликовала распорядок игр в рамках матча сборных России и Эквадора.

Первыми сыграют Андрей Рублёв и Роберто Кирос. Далее состоится матч Даниила Медведева и Эмилио Гомеса. В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.

Составы команд:

Россия: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, капитан Шамиль Тарпищев.

Эквадор: Эмилио Гомес, Роберто, Кирос, Диего Идальго, Антонио Каетано Марч, Гонсало Эскобар, капитан Рауль Вивер.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Эквадор на Кубке Дэвиса.

Согласно регламенту, за час до начала первого поединка капитаны объявят, кого из своей пятёрки они выставят на одиночные встречи.