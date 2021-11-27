«Снова в деле!» Самсонова показала фото с тренировок и рассказала о целях на сезон
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Российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала новую запись в своём «твиттере». Она показала, как тренируется.
«Снова в деле! Работаем с моей командой, чтобы подготовиться к новому сезону. Много целей впереди, много работы предстоит проделать! Давайте сделаем так, чтобы всё реализовать», — подписала фото Самсонова.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Самсоновой.
23-летняя Самсонова в настоящее время является 39-й ракеткой мира. В 2021 году Людмила провела 61 официальный матч, в котором одержала 39 побед. В составе сборной России она стала победителем Кубка Билли Джин Кинг. Также россиянка выиграла соревнования в Берлине — победа в столице Германии стала для Людмилы дебютной на уровне WTA.
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