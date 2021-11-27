Рублёв, проиграв свой гейм, выбил мяч на трибуны и получил предупреждение

В эти минуты в Мадриде проходит матч Кубка Дэвиса Россия — Эквадор. Первыми на корте встретились россиянин Андрей Рублёв и эквадорец Роберто Кирос.



Представитель России уверенно выиграл первый сет со счётом 6:3. Но затем довольно неожиданно у него возникли сложности. Второй сет остался за соперником — 4:6. Рублёв эмоционально отреагировал на неудачу и выбил мяч на трибуны, за то получил предупреждение от арбитра.

Составы команд:

Россия: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, капитан Шамиль Тарпищев.

Эквадор: Эмилио Гомес, Роберто, Кирос, Диего Идальго, Антонио Каетано Марч, Гонсало Эскобар, капитан Рауль Вивер.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Эквадор на Кубке Дэвиса.



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