Рублёв обыграл Кироса и вывел сборную России вперёд в матче Кубка Дэвиса с Эквадором

В Мадриде состоялся первый матч противостояния Кубка Дэвиса Россия — Эквадор. Андрей Рублёв одержал победу в матче с Роберто Киросом — 6:3, 4:6, 6:1.



Рублёв уверенно начал этот поединок, выиграв первый сет. Но затем россиянин неожиданно уступил во втором сете, после чего на эмоциях выбил мяч на трибуны. За это он получил предупреждение от арбитра.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Рублёв сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Его соперник шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт.

Сборная России вышла вперёд в матче с Эквадором — 1:0.



Далее встретятся Даниил Медведев и Эмилио Гомес. В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.



В этой группе также выступает сборная Испании. Накануне, 26 ноября, испанцы разгромили эквадорцев — 3:0.