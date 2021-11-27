Негативные эмоции Рублёва в матче с Киросом на Кубке Дэвиса

Андрей Рублёв принёс России первую победу на Кубке Дэвиса. Пятая ракетка мира обыграл эквадорца Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1.
При этом россиянин явно был недоволен тем, что проиграл второй сет. Раздосадованный Рублёв выбил мяч на трибуну и получил предупреждение от арбитра.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Рублёв сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Его соперник шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт.
Далее встретятся Даниил Медведев и Эмилио Гомес. В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.
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