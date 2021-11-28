Карацев и Рублёв обыграли Эскобара и Идальго на Кубке Дэвиса

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублёв одержали победу в матче с эквадорцами Гонсало Эскобаром и Диего Идальго на Кубке Дэвиса. Встреча закончилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.



Матч продолжался ровно два часа. Россияне выполнили шесть эйсов, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. Их соперники трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 13.



Сборная России в результате разгромила Эквадор на Кубке Дэвиса со счётом 3:0. Ранее Рублёв обыграл Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1, а Даниил Медведев разгромил Эмилио Гомеса со счётом 6:0, 6:2.



Ранее Испания также обыграла Эквадор со счётом 3:0. Теперь сборные России и Испании оспорят первое место в группе в очной встрече.

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