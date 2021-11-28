Джокович и Качич проиграли Кравицу и Пюцу на Кубке Дэвиса, Германия обыграла Сербию 2:1

Сербские теннисисты Никола Качич и Новак и Джокович проиграли представителям Германии Кевину Кравицу и Тиму Пюцу на Кубке Дэвиса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (5:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минут. За это время Кравиц и Пюц сделали 4 подачи навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 2 из 6 брейк-пойнта. На счету Джоковича и Качича 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Ранее в одиночном разряде немец Доминик Кёпфер обыграл серба Филипа Краиновича, а Новак Джокович победил Ян-Леннарда Штруффа. Таким образом, сборная Германии обыграла Сербию со счётом 2:1.

Ранее сборная Сербии одержала победу над Австрией (3-0).

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.