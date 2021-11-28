Синнер обыграл Галана и принёс сборной Италии победу на Кубке Дэвиса в матче с Колумбией

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл представителя Колумбии Даниэль-Элаи Галана на Кубке Дэвиса со счётом 7:5, 6:0.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время Синнер выполнил 1 подачу навылет и реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету колумбийца 1 эйс, 3 допущенные двойные ошибки и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов.

Ранее на турнире итальянский теннисист Лоренцо Сонего обыграл колумбийца Николаса Мехию. Таким образом, счёт в матче стал 2:0 и сборная Италии обыграла Колумбию.

В парном разряде Симоне Болелли и Фабио Фоньини встретятся с Хуан-Себастьян Кабале и Робертом Фара. Матч состоится 28 ноября

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