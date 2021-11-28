Даниил Медведев догнал Александра Зверева по количеству побед в сезоне

Вторая ракетка мира Даниил Медведев догнал представителя Германии Александра Зверева по количеству побед в сезоне. После победы в матче Кубка Дэвиса с с эквадорцем Эмило Гомесом (6:0, 6:2) у россиянина их стало 58. Теперь теннисисты делят первую строчку по этому показателю в туре.
Стоит отметить, что другой российский теннисист Андрей Рублев вчера обыграл Роберто Кироса и стал седьмым игроком, которому в этом сезоне удалось выиграть 50 матчей. Ранее это сделали: Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Новак Джокович и Кэмерон Норри.
Сборная России оказалась сильнее Эквадора на Кубке Дэвиса со счётом 3:0. Ранее Испания также обыграла команду из Южной Америки с таким же счётом. Теперь россияне и испанцы оспорят первое место в группе в очной встрече.
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