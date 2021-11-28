«Играли не лучшим образом». Карацев оценил первую победу в парном разряде на Кубке Дэвиса
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Россиянин Аслан Карацев прокомментировал победу в матче парного разряда Кубка Дэвиса. Напомним, вчера, 27 ноября, 28-летний теннисист в паре с Андреем Рублёвым обыграл эквадорский дуэт Гонсало Эскобар / Диего Идальго (6:4, 4:6, 6:4).
«Матч был немного сложным, потому что для меня это только первая игра. У Андрея сегодня уже был непростой матч в одиночном разряде. Могу сказать, что нелегко адаптироваться к этим условиям. Здесь небольшая высота над уровнем моря. Корт очень быстрый и ты сразу это чувствуешь. Мы играли не лучшим образом, но всё же нам удалось выиграть, поэтому мы счастливы», — сказал Карацев на пресс-конференции после матча.
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Новость по темеКарацев и Рублёв обыграли Эскобара и Идальго на Кубке Дэвиса
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