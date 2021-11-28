Даниил Медведев выразил недовольство касательно кортов на Кубке Дэвиса

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался об особенностях корта в Мадриде (Испания), где проходит финальная стадия Кубка Дэвиса. Ранее Даниил обыграл эквадорца Эмилио Гомеса со счётом 6:0, 6:2.
«Да, здесь очень медленный корт. Немного странно, что на тренировках мне так не показалось, но матчи всегда отличаются от практик. Это 100%. Мячи по ощущениям были такими, будто мы только разогрелись, и я подавал первым. Я смотрел на них и думал: «Они же мертвы, и мы должны играть ими семь геймов?». В Берси корт тоже был очень медленным, думаю, здесь условия примерно те же. Хорошо, что подача всё ещё работает и мы по-прежнему играем на харде. В то же время у меня смешанные ощущения», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 28 ноября 2021
-
14:22
-
13:56
-
13:31
-
13:29
-
13:20
-
12:59
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
10:55
-
10:38
-
09:52
-
09:29
-
01:47
-
01:39
-
00:39
-
00:00
- 27 ноября 2021
-
23:59
-
23:37
-
23:01
-
22:21
-
21:43
-
20:32
-
20:23
-
20:08
-
18:53
-
17:46
-
16:55
-
16:07
-
11:54
-
11:00
-
09:56
-
02:53
-
01:15
- 26 ноября 2021
-
23:34