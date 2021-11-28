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Даниил Медведев выразил недовольство касательно кортов на Кубке Дэвиса

Даниил Медведев выразил недовольство касательно кортов на Кубке Дэвиса
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался об особенностях корта в Мадриде (Испания), где проходит финальная стадия Кубка Дэвиса. Ранее Даниил обыграл эквадорца Эмилио Гомеса со счётом 6:0, 6:2.

«Да, здесь очень медленный корт. Немного странно, что на тренировках мне так не показалось, но матчи всегда отличаются от практик. Это 100%. Мячи по ощущениям были такими, будто мы только разогрелись, и я подавал первым. Я смотрел на них и думал: «Они же мертвы, и мы должны играть ими семь геймов?». В Берси корт тоже был очень медленным, думаю, здесь условия примерно те же. Хорошо, что подача всё ещё работает и мы по-прежнему играем на харде. В то же время у меня смешанные ощущения», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

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