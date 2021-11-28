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Шамиль Тарпищев отреагировал на победу сборной России в первом матче Кубка Дэвиса

Шамиль Тарпищев отреагировал на победу сборной России в первом матче Кубка Дэвиса
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Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал победу в матче с Эквадором со счётом 3:0.

«Качество игры могло быть и лучше. Медведев хорошо сыграл, но корт здесь своеобразный. 1000 метров над уровнем моря, мяч летит быстро. Соперники на неделю больше тренировались здесь, поэтому не очень чисто играл тот же Рублёв. Во втором сете у него подсело внимание. Главное, что выиграли 3:0. При любом раскладе с испанцами считаются сеты и геймы, поэтому важно было выиграть все три игры, а пара сложная была. Есть проблемы с адаптацией, но надеюсь, что по восходящей пойдём. Важно проскочить группу и дальше будет два дня для тренировок», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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