Сборная Хорватии досрочно вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Хорватский теннисист Нино Сердарушич обыграл Фабиана Марожана со счётом 6:4, 6:4 в первом матче со сборной Болгарии на Кубке Дэвиса. Таким образом, хорваты вышли вперёд и обеспечили себе место в плей-офф.

В первой игре хорваты переиграли сборную Австралии (3:0). Даже если команда уступит Венгрии со счётом 1:2, то всё равно займёт первое место в группе, поскольку венгры проиграли австралийцам (1:2).

Напомним, что сборная России также участвует в турнире. Теннисисты пока что провели только одну встречу — с национальной командой Эквадора (3-0). Первое место в своей группе россияне оспорят с испанцами.



Кубок Дэвиса стартовал 25 ноября, а завершится 5 декабря. Призовой фонд соревнований составил $ 21 440 000. Действующими победителями являются теннисисты из Испании. В 2019 году они в решающем противостоянии оказались сильнее Канады (2-0).



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