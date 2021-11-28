Стала известна первая четвертьфинальная пара Кубка Дэвиса — 2021

В первом четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2021 встретятся сборные Италии и Хорватии. Это единственные команды, которые на данный момент гарантировали себе место в плей-офф соревнований.

Напомним, что сборная России также участвует в турнире. Теннисисты пока что провели только одну встречу — с национальной командой Эквадора (3-0). Первое место в своей группе россияне оспорят с испанцами.



Кубок Дэвиса стартовал 25 ноября, а завершится 5 декабря. Призовой фонд соревнований составил $ 21 440 000. Действующими победителями являются теннисисты из Испании. В 2019 году они в решающем противостоянии оказались сильнее Канады (2-0).



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