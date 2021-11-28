Обзор победы сборной России в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Российские теннисисты уверенно переиграли сборную Эквадора в первом матче Кубка Дэвиса. Первым на корт вышел Андрей Рублёв, который обыграл Роберто Кироса 6:3, 4:6, 6:1.

Во втором матче игрового дня Даниил Медведев с разгромным счётом обыграл 149-ю ракетку мира Эмилио Гомеса 6:0, 6:2.

В заключительной встрече Аслан Карацев и Андрей Рублёв оказались сильнее дуэта Гонсало Эскобар / Диего Идальго 6:4, 4:6, 6:4.

Кубок Дэвиса стартовал 25 ноября, а завершится 5 декабря. Призовой фонд соревнований составил $ 21 440 000. Действующими победителями являются теннисисты из Испании. В 2019 году они в решающем противостоянии оказались сильнее Канады (2-0).



Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.