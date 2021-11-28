Объявлены участники одиночных встреч матча Кубка Дэвиса Россия — Испания

Пресс-служба Кубка Дэвиса опубликовала распорядок игр в рамках матча сборных России и Испании. Первыми сыграют Фелисьяно Лопес и Андрей Рублёв. После этого состоится матч Пабло Карреньо-Буста — Даниил Медведев. В парном матче встретятся Марсель Гранольерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублёв.

Согласно регламенту, за час до начала первого поединка капитаны объявят, кого из своей пятёрки они выставят на одиночные встречи.



Испания и Россия претендуют на первое место в своей группе. Ранее обе сборные обыграли Эквадор с одинаковым счётом 3:0.

Игры с участием российской команды начнутся не ранее 18:00 мск.

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