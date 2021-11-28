Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дэвиса

Россия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дэвиса
Комментарии

Сегодня, 28 ноября, сборная России по теннису проведёт второй матч в финальной стадии Кубка Дэвиса – 2021. Соперниками россиян станут теннисисты из Испании. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее были объявлены теннисисты, которые сыграют в этом матче.

Первыми сыграют Фелисьяно Лопес и Андрей Рублёв. После этого состоится матч Пабло Карреньо-Буста — Даниил Медведев. В парном матче встретятся Марсель Гранольерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублёв.

Испания и Россия претендуют на первое место в своей группе. Ранее обе сборные обыграли Эквадор с одинаковым счётом 3:0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания на Кубке Дэвиса.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Объявлены участники одиночных встреч матча Кубка Дэвиса Россия — Испания
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021