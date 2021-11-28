Россия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Дэвиса

Сегодня, 28 ноября, сборная России по теннису проведёт второй матч в финальной стадии Кубка Дэвиса – 2021. Соперниками россиян станут теннисисты из Испании. Встреча начнётся в 20:00 мск.



Ранее были объявлены теннисисты, которые сыграют в этом матче.



Первыми сыграют Фелисьяно Лопес и Андрей Рублёв. После этого состоится матч Пабло Карреньо-Буста — Даниил Медведев. В парном матче встретятся Марсель Гранольерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублёв.



Испания и Россия претендуют на первое место в своей группе. Ранее обе сборные обыграли Эквадор с одинаковым счётом 3:0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания на Кубке Дэвиса.



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