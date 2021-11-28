Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв уступил Лопесу в матче Кубка Дэвиса

Рублёв уступил Лопесу в матче Кубка Дэвиса
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в матче с испанцем Фелисьяно Лопесом на Кубке Дэвиса. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Рублёв выполнил 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 12. Его соперник 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Лопес вывел Испанию вперёд в матче Кубка Дэвиса с Россией, счёт — 1:0.

После этого состоится встреча Пабло Карреньо-Буста — Даниил Медведев. В парном матче встретятся Марсель Гранольерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублёв.

Испания и Россия претендуют на первое место в своей группе. Ранее обе сборные обыграли Эквадор с одинаковым счётом 3:0.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Кубок Дэвиса 2021. Группа A
28 ноября 2021, воскресенье. 20:20 МСК
Фелисьяно Лопес
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021