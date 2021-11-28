Рублёв уступил Лопесу в матче Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение в матче с испанцем Фелисьяно Лопесом на Кубке Дэвиса. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 4:6.



Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. Рублёв выполнил 13 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 12. Его соперник 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.



Лопес вывел Испанию вперёд в матче Кубка Дэвиса с Россией, счёт — 1:0.



После этого состоится встреча Пабло Карреньо-Буста — Даниил Медведев. В парном матче встретятся Марсель Гранольерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублёв.



Испания и Россия претендуют на первое место в своей группе. Ранее обе сборные обыграли Эквадор с одинаковым счётом 3:0.



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