Рублёв: сегодня был день Лопеса

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче Кубка Дэвиса с испанцем Фелисьяно Лопесом. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 4:6, испанцы вышли вперёд.
«Были шансы вернуться в игру, что во втором, что в третьем сетах. Были моменты, но, когда Феля на кураже и подаёт на брейк-пойнте вторую подачу 190 км/ч и попадает её… Сегодня был его день. В нужный момент он попал всё, что мог, и сыграл нереально у сетки. Когда человек играет на кураже, тут сложно что-то сделать.
Усталость никак сегодня не сказалась, потому что почти не было длинных розыгрышей. Подача – приём, подача – выход к сетке, и не было такого ритма, чтобы устать. На трибуны не обращал внимания, потому что это нормально, когда ты играешь в Испании, к тому же Феля из Мадрида. Всё это было ожидаемо, к тому же два года назад мы уже играли в Испании с ними. Ничего нового. Так и должно было быть», — сказал Рублёв в интервью OKKO.
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