Лопес, победивший Рублёва, впервые с 2018 года обыграл соперника из топ-10 рейтинга

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, обыгравший россиянина Андрея Рублёва в матче Кубка Дэвиса, впервые с 2018 года сумел нанести поражение сопернику из топ-10 рейтинга. Рублёв 2021 год завершает в качестве пятой ракетки мира. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 4:6, испанцы вышли вперёд (1:0).

В последний раз Лопес обыгрывал игрока из топ-10 летом 2018 года, когда в Лондоне он победил Давида Гоффена, занимавшего девятое место.

После этого состоится встреча Пабло Карреньо-Буста — Даниил Медведев. В парном матче встретятся Марсель Гранольерс / Фелисьяно Лопес и Аслан Карацев / Андрей Рублёв.



Испания и Россия претендуют на первое место в своей группе. Ранее обе сборные обыграли Эквадор с одинаковым счётом 3:0. Победитель группы выйдет в плей-офф. В следующую стадию может попасть и команда, занявшая второе место в группе, но судьба путёвки будет зависеть от дополнительных показателей.



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