Германия обыграла Австрию и прошла в плей-офф Кубка Дэвиса, Сербия может вылететь

Немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц обыграли австрийцев Оливера Мараха и Филиппа Освальда. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.



Благодаря этой победе немцы заняли первое место в группе F. Германия обыграла Австрию со счётом 2:1 и с таким же счётом переиграла Сербию (2:1). В свою очередь, сербы разгромили австрийцев (3:0).



Германия заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. А Сербия теперь будет ждать результаты в других группах. Команда Новака Джоковича может выйти в плей-офф со второго места, но всё будет зависеть от дополнительных показателей. В следующий раунд пройдут две лучшие команды, занявшие вторые места.



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