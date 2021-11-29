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Медведев: знал, что должен выиграть в двух сетах

Медведев: знал, что должен выиграть в двух сетах
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче Кубка Дэвиса с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч закончился со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Медведев сравнял счёт в матче Кубка Дэвиса с Испанией (1:1).

«Нужно было выиграть этот матч – для нас он был очень важен. Надо было играть с полной концентрацией, потому что мы не знаем, что случится дальше. Мне надо было играть в свою игру.

Я не знаю, вышли мы уже в четвертьфинал или не вышли. Но я знал, что должен выиграть именно в двух партиях. Скорее всего, надо выигрывать пару, и это будет невероятный матч, потому что у Испании такая же задача», — сказал Медведев на корте.

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