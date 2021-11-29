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Медведев вышел в единоличные лидеры по количеству побед в сезоне

Медведев вышел в единоличные лидеры по количеству побед в сезоне
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал 60-ю победу в сезоне. Юбилейной для него стала победа в матче Кубка Дэвиса с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

По количеству побед Медведев стал единоличным лидером. Ранее он делил первое место с немцем Александром Зверевым. Представитель Германии уже не обойдёт Медведева, так как не участвует в Кубке Дэвиса.

Благодаря этой победе сборная России сравняла счёт в матче с Испанией (1:1). Ранее Андрей Рублёв уступил Фелисьяно Лопесу со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Испания и Россия претендуют на первое место в своей группе. Ранее обе сборные обыграли Эквадор с одинаковым счётом 3:0.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Испания на Кубке Дэвиса.

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